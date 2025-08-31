Jong gezin al 15 jaar in aardbevingsdrama, woont in caravan naast 'instortend huis'

Emma (30) en Jeroen (35) wonen met hun twee jonge kinderen in een caravan naast hun eigen huis in Middelstum. Dat huis was eerst van Jeroens ouders en staat er al lange tijd bij alsof het ieder moment kan instorten. "We zijn inmiddels al meer dan vijftien jaar bezig met dit dossier", zegt Jeroen. "Ons huis is officieel onveilig verklaard, maar toch wordt er telkens gezegd dat het met een paar schroeven en wat oplappen wel kan."

Het begon in 2010, toen Jeroens ouders de eerste scheuren meldden bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). In 2013 werd het pand onveilig verklaard, maar twee jaar later erkende de NAM geen mijnbouwschade. Sindsdien schoof het dossier van de ene instantie naar de andere: CVW, TCMG, IMG en nu NCG. "Nog steeds, na vijftien jaar, moeten wij bewijzen leveren", zegt het stel, dat het huis overnam in de hoop dat het toch wel een keer opgelost zou worden.

De afgelopen jaren kwamen er stapels rapporten. Arcadis, ingehuurd door de NCG, stelde dat het huis nog versterkt kon worden. Maar experts die het gezin zelf betaalde, trokken een heel andere conclusie. "Vergnes zegt: total loss", vertelt Jeroen. "G-Bouw en Boersma zeggen dat sloop en nieuwbouw verstandiger zou zijn. Toch houdt de NCG vast aan 'lichte versterking'".

Bedrijf in de kou

Naast hun huis runnen Emma en Jeroen een klusbedrijf, maar uitbreiden is onmogelijk. "We werken in een pand waar het negen graden is. We zitten met elektrische kacheltjes te ploeteren", zegt Emma. Het kostte hen vorig jaar een ton aan omzet. "We werken ons kapot, maar financieel gaan we achteruit."

Omdat het huis volgens officiële instanties bewoonbaar zou zijn, kregen Emma en Jeroen geen recht op een wisselwoning. Pas toen de Ombudsman zich ermee bemoeide, kwam er een chalet in zicht. Tot het zover is, leven ze in een caravan naast hun scheve huis. "We waren bang voor de winter. Het is emotioneel uitputtend om zo te moeten leven met twee kinderen", zegt Emma.

‘Schrijnendste dossier’

Hun advocaat noemt dit de langstlopende en schrijnendste zaak die hij kent. Emma en Jeroen betaalden al tienduizenden euro’s aan contra-expertises en dubbele lasten. "Tel daar de stress en de mentale impact bij op, en je snapt hoe zwaar dit weegt", zegt Jeroen.

De NCG zegt dat de zaak inmiddels bij de Taskforce MKB ligt. Een woordvoerder stelt: "We willen elkaar niet in de wielen rijden." Maar de Taskforce zelf houdt de boot nog af: er moet eerst opnieuw worden overlegd. Ondertussen voelt het gezin zich van het kastje naar de muur gestuurd. "De Ombudsman noemt dit inmiddels een nationale crisis. En dat voelen wij ook zo", zegt Emma.

Na al die jaren is er één ding dat Emma en Jeroen nog maar moeilijk geloven: beloftes. "We horen al vijftien jaar toezeggingen. We geloven pas dat er echt iets gebeurt als het zover is", zegt Jeroen. "Tot die tijd wonen wij in een caravan naast een huis dat ieder moment kan instorten."