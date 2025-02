Aardbeving met kracht van 2.2 in Groningen

In Groningen heeft om iets na middernacht in de nacht van woensdag op donderdag een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2.2, meldt het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC).

De aardbeving vond plaats op een diepte van drie kilometer, twintig kilometer ten noorden van de stad Groningen en elf kilometer ten noordwesten van Bedum.

Volgens het KNMI was het een geïnduceerde aardbeving, oftewel een aardbeving veroorzaakt door menselijk handelen, bij de plaats Usquert.

Schudden en harde knal

RTV Noord berichtte over verschillende mensen die hun huis voelden schudden en een harde knal hoorden. Of er schade is, is volgens de omroep niet bekend.

ANP