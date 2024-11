NAM wil niet meer meebetalen aan verbeteringsplan Groningen: 'Schandalig'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet langer meebetalen aan de verbetering van de leefbaarheid en het economisch perspectief in Groningen. Het bedrijf heeft laten weten dat het zich niet langer gehouden acht aan afspraken die daarover in 2018 zijn gemaakt, omdat de gaswinning in de provincie jaren eerder is gestopt dan destijds het plan was.

Begin dit jaar sliep voormalig premier Mark Rutte in Groningen tijdens een werkbezoek over de schadeafhandeling van de aardbevingen. Die logeerpartij bleef niet onopgemerkt door de inwoners. Twintig man kwam zijn slaap verstoren, zoals je ziet in bovenstaande video.

Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) na een bericht van de Volkskrant. De bewindsman vindt de opstelling van de NAM "uiterst teleurstellend" en vindt dat het bedrijf voorbijgaat aan de grote problemen die de gaswinning uit het Groningenveld nog altijd veroorzaakt. De NAM blijft overigens wel juridisch aansprakelijk voor directe mijnbouwschade.

'Schandalig besluit'

Over eventuele vervolgstappen tegen de NAM en zijn aandeelhouders, de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil, kan de woordvoerder van Van Marum nog weinig zeggen. Maar: "het houdt hier niet op". Er loopt al een arbitragezaak over onder meer de afhandeling van aardbevingsschade en de nadeelcompensatie die de NAM wil voor het dichtdraaien van de gaskraan. Daar zal dit onderwerp bij betrokken worden.

De opstelling van de NAM wekt ook in de Tweede Kamer opnieuw veel woede. "Eerst jarenlang winst maken, nu weglopen voor de gevolgen en Groningen laten zakken", zegt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. "Je moet maar durven. Wat een schandalig besluit." SP'er Sandra Beckerman reageert op X nog minder diplomatiek: "De schoften!"

