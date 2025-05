Al jaren wachten 64 huurders in Appingedam op antwoorden: worden onze huizen gesloopt?

Niets is de Groningers de afgelopen jaren bespaard gebleven na alle aardbevingsschade door het boren naar gas. Een hele trits politici bezocht de provincie en deed al dan niet nagekomen toezeggingen. Er werd financiële genoegdoening beloofd, de gaskranen zouden allemaal dichtgaan en huizen gerepareerd. Maar juist naar dit laatste verlangt men zo hevig in Appingedam, en dat gebeurt niet.

De huurders van 64 woningen in de wijk Opierde-Zuid wachten al jaren op het antwoord op de grote vraag: wat gaat er met onze huizen gebeuren? Worden ze hersteld of toch gesloopt?

In 2019 werden de panden aan de Kastanjelaan, Beukenlaan, Van Aduardstraat en Meesstraat opgeknapt als onderdeel van een proefproject. Maar dat liep helemaal verkeerd. De huizen zijn stoffig, koud, vochtig, in sommige panden is sprake van schimmelvorming en tot overmaat van ramp breken steenstrips maar zo van de gevel af.

Keer op keer trokken de huurders aan de bel bij allerlei instanties waaronder woningcorporatie Groninger Huis. Die belooft nu komende juli weliswaar met een besluit te komen: nieuwbouw of renoveren; maar dan nog moeten de bewoners nog 2 jaar wachten voordat die plannen werkelijk worden uitgevoerd.

"En zo worden we elke keer van het kastje naar de muur gestuurd", verzucht bewoonster Kim Velleman. "We zijn radeloos, we hebben als bewoners zelfs een brief naar de Veiligheidsregio Groningen gestuurd, in de hoop dat zij iets voor ons kunnen betekenen. Ditmaal kregen we te horen dat het zo 2 jaar duurt voordat vergunningen geregeld zijn. Maar het gaat volgens ons niet om vergunningen, maar om mensen die dringend andere woonruimte nodig hebben."

Verliezen

Maar woningcorporatie Groninger Huis meldt dat er wel degelijk haken en ogen aan het hele plan zitten. Op de eigen website schrijft men: "Minder verduurzamen en minder nieuwbouwwoningen in Groningen, dat zijn de mogelijke gevolgen van het kabinetsvoornemen om de huren in 2025 en 2026 te bevriezen. Hierdoor verliezen woningcorporaties een aanzienlijk deel van hun investeringsruimte."

De Appingedammers sturen aan op nieuwbouw, maar Groninger Huis vindt dat het ministerie dat dan moet betalen. Directeur-bestuurder Laura Broekhuizen van de woningcorporatie vertelt: "Wij zijn nog steeds in gesprek met Den Haag én de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hopen voor de zomer met duidelijkheid te komen."

Maar Kim Velleman en haar buurtgenoten geloven dat bijna niet meer. "Ze weten al jaren dat deze woningen niet goed zijn. Wij hebben een alternatief nodig en snel ook. Voordat er echte ongelukken gaan gebeuren."