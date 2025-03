KNMI: 'Trillingen gemeten rond instorting Wilhelminatoren Valkenburg'

Seismometers in en rond Valkenburg hebben in de vroege ochtend van zondag 16 maart een opvallend signaal geregistreerd. De metingen, die rond 05.31 uur lokale tijd werden vastgelegd, vielen samen met de plotselinge instorting van de Wilhelminatoren, een bekend rijksmonument in de Limburgse plaats. Volgens het KNMI kan een beving de oorzaak zijn van het instorten van de toren.

Op de seismometer bij Valkenburg was het signaal het duidelijkst, maar ook andere meetstations in de omgeving registreerden trillingen. Deskundigen onderzoeken nu of de instorting van de toren het seismische signaal veroorzaakte, of dat een mogelijke lichte aardbeving juist de instorting in gang heeft gezet.

Beeld: KNMI

De Wilhelminatoren, gebouwd in 1906, was op het moment van instorten gesloten voor onderhoud. Hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Over de exacte oorzaak is nog niets bekend en ook is er geen informatie over eventuele gewonden.