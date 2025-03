Burgemeester Valkenburg over ingestorte toren: aan ramp ontsnapt

Burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul is bedroefd over het instorten van de Wilhelminatoren in zijn gemeente. "Het is heel verdrietig dat een enorm landmark, een icoon van Valkenburg, er niet meer staat." Hij zegt er niet aan te moeten denken wat er was gebeurd als de toren op een ander moment was ingestort, in het bijzijn van bezoekers. "Ik durf te stellen dat we aan een ramp ontsnapt zijn", zegt hij.

Op een "dag als vandaag" komen er volgens Prevoo veel toeristen naar Valkenburg. Dat de toren zondagochtend vroeg is ingestort en niet later op de dag, is wat hem betreft daarom een klein geluk bij een ongeluk.

Oorzaak nog onbekend

De burgemeester is zondagochtend ter plaatse op de Heunsberg, waar de Wilhelminatoren door nog onbekende oorzaak plotseling is ingestort. Volgens Prevoo zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat daarbij slachtoffers zijn gevallen. Dat wordt momenteel met drones en een hondenbrigade nog gecontroleerd, zegt hij.

De toren stond al sinds 1906 op de Heunsberg, die behalve te voet ook per kabelbaan te bereiken is. Op de heuvel ligt ook een rodelbaan. De kabelbaan en rodelbaan zijn zondag "wegens omstandigheden" gesloten, staat op de website.

Gesloten voor onderhoud

De Wilhelminatoren zelf was volgens de site momenteel gesloten voor onderhoud. Burgemeester Prevoo zegt dat wordt gekeken naar de vergunningen die zijn aangevraagd voor "mogelijke renovatiewerkzaamheden". Of die vergunningen ook zijn verleend weet hij niet.

Over de oorzaak van de instorting doet hij geen uitspraken. "Die wordt nu grondig onderzocht", zegt hij. Daarbij wordt volgens Prevoo ook gekeken naar de ondergrond van de toren en de omgeving, met mergelgroeves en gangenstelsels.