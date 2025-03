Wilhelminatoren in Valkenburg stort plots in: oorzaak onbekend

De Wilhelminatoren in Valkenburg is in de nacht van zaterdag op zondag volledig ingestort. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook is onbekend of er gewonden zijn gevallen.

Op beelden van een correspondent is te zien dat de historische toren compleet in puin ligt. De hulpdiensten hebben het gebied afgezet en onderzoeken de situatie. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kwamen rond 07.30 uur de eerste meldingen binnen over de ingestorte toren, zo meldt L1. Verdere details kunnen op dit moment nog niet worden gegeven.

Beeld; Track '88

Rijksmonument

De Wilhelminatoren, die tientallen meters hoog was, diende als uitkijkpunt en was een bekend herkenningspunt in de regio. Het Rijksmonument werd in 1906 gebouwd en trok jaarlijks veel bezoekers. Op de website is te lezen dat de toren momenteel voor onderhoud gesloten was.

In het gebouw bevond zich ook een brasserie. Het is nog onduidelijk in hoeverre die beschadigd is en of er op het moment van instorting mensen aanwezig waren.

De oorzaak van het instorten wordt onderzocht. Vooralsnog is niet bekend of het gaat om ouderdom, een constructiefout of een andere factor.

