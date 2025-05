Nachtelijke aardbeving met kracht van 2.1 schrikt inwoners Warffum op

Bij Warffum in Groningen is zondagavond een aardbeving geweest met een kracht van 2.1. Dat meldt het KNMI. De beving was op een diepte van 3 kilometer.

De beving vond plaats rond 23.00 uur. Het gaat volgens het KNMI om een zogeheten geïnduceerde aardbeving, die het gevolg is van de jarenlange gaswinning in Groningen.

Inwoners van Warffum meldden 'een doffe dreun en trillingen', aldus RTV Noord. Via de bevingsmelder kwamen bij de omroep in korte tijd meer dan vijftig reacties binnen van mensen die de beving hadden gevoeld.

De beving is opnieuw een in een lange reeks als gevolg van de gaswinning in het noorden van het land. Warffum ligt in het hart van het getroffen gebied en wordt vaker getroffen door lichte tot matige bevingen. Zoals in de bovenstaande video te zien is, werd er vorige week nog geprotesteerd tegen het vernieuwen van de gaswinningsvergunning in het gebied.