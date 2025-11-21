Terug

Eindstand van 3346 schademeldingen na aardbeving in Groningse Zeerijp

Beleid

Vandaag, 22:53

Het aantal schademeldingen dat bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is binnengekomen na de aardbeving bij Zeerijp is opgelopen naar 3346, meldt de organisatie vrijdag. Deze update over het aantal schademeldingen is de laatste in een reeks. De aardbeving met een kracht van 3.4 vond vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag.

Met de nieuwe stand is het aantal meldingen toegenomen met ruim 300 vergeleken met donderdag, toen de teller nog op 3004 stond. Van de 3346 meldingen komen er volgens het IMG 2334 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waarin de beving een trilling van 2 millimeter per seconde of hoger veroorzaakte.

In totaal zijn er 81 meldingen van acuut onveilige situaties. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade. Tot dusver waren bij elf meldingen maatregelen nodig. Drie meldingen moeten nog worden geïnspecteerd.

Bewoners van het Groningse dorp werden vorige week flink opgeschud door de krachtige trillingen:

Schrik zit er goed in na nieuwe aardbeving bij Zeerijp
1:50

Schrik zit er goed in na nieuwe aardbeving bij Zeerijp

De aardbeving bij Zeerijp was een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in Groningen. De bevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in het gebied.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

