Schademeldingen blijven binnenkomen na aardbeving Zeerijp

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot dusver 924 meldingen binnengekomen van schade na de aardbeving bij Zeerijp afgelopen vrijdag. Het gaat om meldingen die tot zondagochtend 11.00 uur zijn gedaan. Tot zaterdagmiddag 16.00 uur waren er 758 schademeldingen binnengekomen, eerder op de zaterdag ging het nog om 593 meldingen.

Tussen vrijdag en zondagochtend zijn er in totaal ook 31 meldingen van een mogelijk 'acuut onveilige situatie' gedaan. Dat betekent dat iemand zich onveilig voelt in een woning of een ander gebouw, als gevolg van schade door de aardbeving. In vier gevallen waren maatregelen nodig om de situatie tijdelijk te verhelpen, aldus het IMG.

De aardbeving bij Zeerijp in de nacht van donderdag op vrijdag heeft veel onrust veroorzaakt in Groningen:

1:50 Schrik zit er goed in na nieuwe aardbeving bij Zeerijp

De beving in Zeerijp, met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, was de zwaarste in de regio in tijden. Kort daarna volgde nog een naschok met een kracht van 2.1. De aardbevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in de provincie Groningen.