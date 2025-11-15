Schademeldingen aardbeving Zeerijp blijven oplopen: teller al boven de 750

Het aantal schademeldingen na de aardbeving van vrijdag in het Groningse Zeerijp blijft oplopen. Zaterdagmiddag stond de teller bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op 758 meldingen. Eerder op de dag waren dat er nog 593, en op vrijdag 246. Daarmee is het aantal meldingen in korte tijd meer dan verdrievoudigd.

Volgens het IMG komen er nog steeds nieuwe meldingen binnen. Naast de gewone schademeldingen zijn er ook 29 meldingen gedaan van een mogelijke Acuut Onveilige Situatie (AOS). In twintig gevallen is onderzoek gedaan door inspecteurs van het IMG. Bij drie woningen moesten direct maatregelen worden genomen omdat de situatie te gevaarlijk was om te blijven wonen.

De beving in Zeerijp, met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, was de zwaarste in de regio in tijden. Kort daarna volgde nog een naschok met een kracht van 2.1. De aardbevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in de provincie Groningen.