Aantal schademeldingen na beving Zeerijp verdubbeld in één dag

Vandaag, 12:36

Het aantal schademeldingen na de aardbeving van vrijdag in het Groningse Zeerijp blijft snel oplopen. Inmiddels staat de teller op 593 meldingen, laat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zaterdag weten. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vrijdag, toen er nog 246 meldingen binnen waren.

Het IMG ontving ook 25 meldingen van een mogelijke Acuut Onveilige Situatie. Een deel daarvan is al onderzocht. In twee gevallen moesten direct maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.

Meldpunt

Bewoners die schade willen melden, kunnen dit weekend nog terecht bij het telefonische meldpunt van het IMG. Dat is bereikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Zeerijp werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4 en een naschok van 2.1. De aardschokken in het gebied hangen samen met de jarenlange gaswinning.

Door ANP

