Aardbeving Zeerijp zorgt voor 66 meldingen van schade in Groningen

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn tot 12.00 uur vrijdag 66 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarnaast belden tientallen mensen met de organisatie. Twaalf inwoners maakten melding van een Acuut Onveilige Situatie.

Zeerijp en omgeving werden opgeschrikt door een beving met een kracht van 3.4 en een naschok van kracht 2.1. De beving is de zwaarste in Groningen sinds de beving in oktober 2022 in Wirdum met een kracht van 3.1.