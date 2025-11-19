Terug

Meer dan 2500 schademeldingen binnen na beving Zeerijp

Vandaag, 20:20

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn sinds de beving in Zeerijp van vorige week 2517 meldingen van schade binnengekomen, meldt de organisatie woensdag. Daarmee is het aantal met 400 toegenomen sinds dinsdag.

Van de 2517 meldingen komen er volgens het IMG 1751 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waarin de beving een trilling van 2 millimeter per seconde of hoger veroorzaakte.

In totaal zijn er 68 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Dat wil zeggen dat iemand zich onveilig voelt in een woning of ander gebouw door aardbevingsschade. Tot dusver waren bij negen meldingen maatregelen nodig. Vijf meldingen moeten nog worden geïnspecteerd.

De aardbeving met een kracht van 3.4 vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Het was een van de zwaarste bevingen ooit gemeten in Groningen. De bevingen hangen samen met de jarenlange gaswinning in het gebied.

Door ANP

