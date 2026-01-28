Koning Willem-Alexander verdedigt Nederlandse militairen na uitspraken Trump

Koning Willem-Alexander is trots op de Nederlandse militairen die hebben gediend in Afghanistan. Dat zei hij woensdag tijdens een bezoek aan een oefening van de Koninklijke Luchtmacht op Schiphol. De koning reageerde daarmee indirect op kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump, die vorige week zei dat NAVO-bondgenoten in Afghanistan de frontlinie zouden hebben gemeden.

Willem-Alexander stelde dat defensie in Nederland vaak klaarstaat om bij te dragen aan internationale veiligheid. "Het is natuurlijk extreem belangrijk in deze moeilijke tijd dat je samen met je bondgenoten iets kunt doen", verwees hij naar de huidige internationale spanningen. De koning haalde als voorbeeld Afghanistan aan, waar afgelopen decennia 30.000 Nederlandse militairen actief zijn geweest.

De uitspraken van Trump leidden eerder tot felle kritiek in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland. John werd in 2006 uitgezonden naar Afghanistan. Vorige week vertelde hij met verbazing te kijken naar de houding van Trump:

2:26 NAVO-onrust doet veteranen Maik en John veel: 'Gaat zo niet'

"We hebben daar naast onze bondgenoten aan de frontlinie fantastisch werk verricht", zei de koning, die vervolgens aanstipte dat 25 militairen het niet overleefden. "Velen merken nog dagelijks de psychische en fysieke klachten van hun verblijf in Afghanistan. Dat hebben we gedaan voor onze bondgenoten."

Oefening luchtmacht

Tijdens de oefening van de luchtmacht op Schiphol nam de koning ook plaats in een cockpit van een Airbus A330 MRTT tank- en transportvliegtuig. Willem-Alexander, gekleed in een groene overall met een geel KLM-hesje, mocht na de landing even binnenkijken en kreeg uitleg over het toestel. Naast de gevechtstoestellen bracht de koning ook een bezoek aan de operationele ruimte van de verkeerstoren.