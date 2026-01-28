Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Oefening met F-35's op Schiphol uitgesteld door dichte mist

Extreem weer

Vandaag, 12:12

Link gekopieerd

De oefening met F-35-gevechtsvliegtuigen op luchthaven Schiphol is woensdagochtend uitgesteld vanwege dichte mist. Dat laat de Koninklijke Luchtmacht weten. Volgens een woordvoerder wordt gekeken of de toestellen later op de dag alsnog kunnen opstijgen, zodra het zicht verbetert.

Woensdag is de tweede dag van de oefening. Dinsdag vlogen de F-35's voor het eerst vanaf Schiphol (zie bovenstaande video). Met de training bereidt de luchtmacht zich voor op situaties in oorlogstijd, waarbij gevechtsvliegtuigen ook vanaf een grote burgerluchthaven moeten kunnen opereren. Het reguliere vliegverkeer op Schiphol gaat tijdens de oefening gewoon door.

Koning Willem-Alexander is aanwezig op Schiphol om de oefening te bekijken. Ondanks het uitstel van de oefening gaat zijn programma wel door. Hij krijgt toelichting op de oefening en bezoekt ook de operationele ruimte van de verkeerstoren.

Door ANP

Lees ook

F-35’s oefenen oorlogsscenario’s op Schiphol: 'Ongelofelijk lawaai'
F-35’s oefenen oorlogsscenario’s op Schiphol: 'Ongelofelijk lawaai'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.