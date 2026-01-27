Volg Hart van Nederland
F-35’s oefenen oorlogsscenario’s op Schiphol: 'Ongelofelijk lawaai'

Beleid

Vandaag, 16:57

F-35-gevechtsvliegtuigen zijn dinsdag voor het eerst opgestegen vanaf Schiphol. De straaljagers oefenden hoe zij in oorlogstijd kunnen opereren vanaf de grootste burgerluchthaven van Nederland, terwijl het reguliere passagiers- en vrachtverkeer gewoon doorging.

Volgens Schiphol verliep de oefening zonder noemenswaardige overlast, afgezien van het "ongelooflijke lawaai" dat de straaljagers veroorzaakten. Vluchten konden volgens de luchthaven normaal doorgang vinden.

Defensie benadrukt dat Schiphol in een crisissituatie van groot belang kan zijn voor de luchtmacht. De militaire vliegbases waar de F-35’s normaal gesproken zijn gestationeerd, kunnen in oorlogstijd mogelijk onbruikbaar raken. Door ook vanaf Schiphol te kunnen opereren, krijgt Defensie een extra optie. Dat maakt het voor een tegenstander lastiger om het Nederlandse luchtwapen te doorgronden en te bestrijden.

Draaiboek

Volgens Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol, moet een weerbaar land niet alleen militair paraat zijn, maar ook de samenleving draaiende houden. Mensen moeten kunnen blijven reizen en goederen moeten aangevoerd blijven worden. De oefening moet daarom "een draaiboek opleveren om dat te kunnen combineren".

Voorlopig is Vitalis tevreden over het verloop van de oefening. "Ze zijn volgend jaar weer welkom."

Door ANP

