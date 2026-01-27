F-35’s oefenen oorlogsscenario’s op Schiphol: 'Ongelofelijk lawaai'

F-35-gevechtsvliegtuigen zijn dinsdag voor het eerst opgestegen vanaf Schiphol. De straaljagers oefenden hoe zij in oorlogstijd kunnen opereren vanaf de grootste burgerluchthaven van Nederland, terwijl het reguliere passagiers- en vrachtverkeer gewoon doorging.

Volgens Schiphol verliep de oefening zonder noemenswaardige overlast, afgezien van het "ongelooflijke lawaai" dat de straaljagers veroorzaakten. Vluchten konden volgens de luchthaven normaal doorgang vinden.

Defensie benadrukt dat Schiphol in een crisissituatie van groot belang kan zijn voor de luchtmacht. De militaire vliegbases waar de F-35’s normaal gesproken zijn gestationeerd, kunnen in oorlogstijd mogelijk onbruikbaar raken. Door ook vanaf Schiphol te kunnen opereren, krijgt Defensie een extra optie. Dat maakt het voor een tegenstander lastiger om het Nederlandse luchtwapen te doorgronden en te bestrijden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Draaiboek

Volgens Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol, moet een weerbaar land niet alleen militair paraat zijn, maar ook de samenleving draaiende houden. Mensen moeten kunnen blijven reizen en goederen moeten aangevoerd blijven worden. De oefening moet daarom "een draaiboek opleveren om dat te kunnen combineren".

Voorlopig is Vitalis tevreden over het verloop van de oefening. "Ze zijn volgend jaar weer welkom."