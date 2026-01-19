Volg Hart van Nederland
Dick Schoof krijgt kopie dreigende brief van Trump: 'Wereld is niet veilig'

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 14:29

Premier Dick Schoof heeft een afschrift ontvangen van een dreigende brief van Donald Trump aan het adres van Noorwegen over Groenland, bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. "De Wereld is niet veilig tenzij we Complete en Totale Controle over Groenland hebben", schrijft de Amerikaanse president onder anderen aan de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

De woordvoerder van de demissionair minister-president onthoudt zich verder van commentaar op de brief.

"Gezien het feit dat uw land heeft besloten mij de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen voor het beëindigen van 8 oorlogen PLUS, voel ik me niet langer verplicht om puur aan vrede te denken. Hoewel vrede altijd de boventoon zal voeren, kan ik nu nadenken over wat goed en juist is voor de Verenigde Staten", schreef Trump verder in de brief.

Niet de Noorse regering, maar een onafhankelijk comité kent de Nobelprijs voor de Vrede toe. Støre heeft dat ook "meermaals duidelijk uitgelegd" aan de Amerikaanse president, zei hij tegen Bloomberg.

Het nieuws over Groenland houdt ook Nederlanders bezig. In de onderstaande video vertellen ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens hoe zij er tegenaan kijken. Ze zijn allebei met regelmat te vinden in Groenland:

Importtarieven

Een groep landen, waaronder Noorwegen en Nederland, kreeg onlangs importtarieven opgelegd van Trump vanwege hun bijdrage aan een Europese verkenningsmissie. Een afschrift van de boze brief van Trump zou volgens persbureau Bloomberg naar meerdere Europese landen zijn gestuurd.

Door ANP

