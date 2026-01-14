Nederlandse zorgen over Trumps plannen voor Groenland: 'Belachelijke situatie'

Groenland. Een jaar geleden wist amper iemand het land aan te wijzen op de kaart. Nu is het dagelijks in het nieuws, omdat Donald Trump het wil inlijven. Ondertussen is het conflict tussen de Amerikanen, Denen en de Groenlanders zelf zo hoog opgelopen dat er topoverleg plaatsvindt tussen de buitenlandministers in het Witte Huis.

Ondernemer Walter van der Plas en onderzoeker Jeroen Reneerkens volgen het nieuws rond het land, dat zij goed kennen, op de voet. Beiden zijn namelijk met grote regelmaat in Groenland, een land dat onder Denemarken valt, maar wel een eigen regering en parlement heeft. De een is er voor zaken, de ander voor wetenschappelijk onderzoek. Mocht Amerika daar daadwerkelijk de macht grijpen, wat dan?

Waarom wil Amerika Groenland hebben? In een notendop: - Groenland ligt strategisch. Vaarroutes langs het land maken snellere verbindingen mogelijk. - Naast die geldbesparing is het ook militair van belang, vanwege de ligging halverwege tussen Amerika en Rusland. - En ook is het land rijk aan grondstoffen zoals mineralen.

'Nachtmerries'

De in Denemarken woonachtige Jeroen is als onderzoeker verbonden aan de universiteit van Aarhus. Al 18 jaar reist hij elke zomer naar Groenland om trekvogels te bestuderen en hun broedgedrag te onderzoeken. Hij heeft het vooral te doen met de Groenlandse bevolking, maar vreest ook voor zijn jarenlange werk. "Ik ben bezorgd over wat er staat te gebeuren. Mochten de Amerikanen Groenland annexeren, dan is het maar de vraag of de Deense overheid nog in mijn onderzoek wil blijven investeren", zegt hij.

Het onderwerp leeft sterk, zowel op zijn werk als daarbuiten. "Veel collega's hebben familie in Groenland. De onrust daar is groot. Ik hoor verhalen dat kinderen nachtmerries hebben over oorlog en dat families de koffers al klaar hebben staan, voor het geval ze moeten vluchten naar Denemarken." Voorlopig gaat hij door met de voorbereidingen voor zijn reis in juni. "Dit onderzoek blijft ontzettend belangrijk."

Afkeuring

De Hilversumse ondernemer Walter van der Plas plaatst met zijn bedrijf Sky Brokers schotels voor telecommunicatie op het afgelegen eiland. In 2024 was de laatste plaatsing, maar hij is al in gesprek over een volgend project. Dat doet hij samen met Groenlanders en Denen. "Ik snap wel dat de Amerikanen dit zeggen. Die handelsroutes en mineralen zijn natuurlijk heel waardevol", zegt Walter. "Maar ik keur het absoluut af. Het is een belachelijke situatie."

Hij kent de Groenlanders als een vriendelijk volk. Dat moet ook wel, want hoewel het een dunbevolkt land is, verblijft hij er vaak weken achter elkaar om de schotelbouw te begeleiden. "Het is heel bijzonder. Er gaat maar één vlucht per week naartoe. En als het weer even tegenzit, gaat die niet door. Dan zit je er zomaar nog een week langer", besluit hij lachend.