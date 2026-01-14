Zorgen groot om Groenland, 1 op 7 Nederlanders wil militairen of marineschepen sturen

De situatie rond Groenland houdt veel Nederlanders bezig. Woensdag spreken de Verenigde Staten, Groenland en Denemarken elkaar in Washington. Als het aan de Amerikanen ligt, wordt alles in het werk gesteld om Groenland in te lijven bij de Verenigde Staten. Uit een peiling van het Hart van Nederland Panel blijkt dat dit bij veel mensen onrust oproept.

Zo maakt 70 procent van de Nederlanders zich een beetje tot grote zorgen over wat er rond Groenland gebeurt. Een groep van 21 procent zegt zich weinig tot geen zorgen te maken. Voor 9 procent speelt het onderwerp helemaal niet.

Welke kant moet Nederland kiezen?

Wij vroegen panelleden ook wat zij vinden dat de Nederlandse regering nu moet doen. De meeste Nederlanders kiezen daarbij duidelijk positie. Meer dan de helft, 55 procent, vindt dat Nederland zich uitgesproken achter Denemarken moet scharen. Binnen die groep gaat 14 procent zelfs verder: zij zijn voor het sturen van Nederlandse militairen of marineschepen als afschrikking.

Tegelijk is er ook terughoudendheid. Zo wil 26 procent dat Nederland zich er helemaal niet mee bemoeit. Nog eens 14 procent ziet liever een actieve maar neutrale rol, waarin Nederland probeert te bemiddelen tussen de betrokken landen. Slechts 1 procent vindt dat Nederland juist de kant van de Verenigde Staten moet kiezen. Vier procent heeft geen mening.

Waarom toch steun voor de VS?

Hoewel het om een kleine groep gaat, staan enkele Nederlanders dus meer achter Trump, in tegenstelling tot veel Europese regeringen. Veiligheid, ook voor Nederlandse belangen, speelt daarbij voor de meesten een grote rol. Een van hen zegt: "Beter bij Amerika dan Rusland of China. Of het slappe Europa." "Groenland is een groot eiland (4 keer Frankrijk) met 50.000 inwoners. Niet te verdedigen door Denemarken", zegt een ander. "Onder Amerikaans beheer zal dat de veiligheid ook voor Europa ten goede komen. Alleen de VS kan dit bewerkstelligen."

Anderen wijzen op de rol van Denemarken in het verleden. "Denemarken heeft zich als ware kolonialist gedragen in Groenland door onvruchtbaarheidsprogramma's", stelt een panellid. Daarmee wordt verwezen naar een Deens beleid uit de jaren zestig en zeventig, waarbij bij veel Groenlandse meisjes en vrouwen zonder goede voorlichting anticonceptie werd geplaatst om het aantal geboortes te beperken. Desondanks geeft een meerderheid van de inwoners van Groenland aan liever bij Denemarken en de Europese Unie te horen dan bij de Verenigde Staten.