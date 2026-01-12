Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zo volg je ons nieuwe WhatsApp-kanaal van het 'Hart van Nederland Panel'

Zo volg je ons nieuwe WhatsApp-kanaal van het 'Hart van Nederland Panel'

Panel

Vandaag, 19:24

Link gekopieerd

Hart van Nederland is een nieuw WhatsApp-kanaal gestart, speciaal rondom het Hart van Nederland-Panel. Via dit kanaal houden we je op de hoogte van lopende en nieuwe panelonderzoeken en laten we zien wat Nederlanders vinden van het nieuws dat speelt.

Je krijgt als eerste de uitslagen van actuele onderwerpen, kunt analyses lezen en ziet wat andere Nederlanders vinden van belangrijke kwesties. Ook krijgen volgers wekelijks de kans om via een peiling aan te geven wat zij die week onderzocht willen hebben.

Zo volg je het kanaal

Het volgen van het Hart van Nederland Panel op WhatsApp is eenvoudig. Klik daarvoor op je smartphone, tablet of pc op deze link. Klik op 'Volgen' en druk vervolgens bovenin op het 'belletje' om meldingen aan te zetten zodat je geen bericht mist.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.