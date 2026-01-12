Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie

Het plan voor een minderheidskabinet van D66, VVD en CDA valt slecht bij het publiek. Uit een voor de Nederlandse bevolking representatieve peiling van het Hart van Nederland-panel onder 3.184 deelnemers blijkt dat slechts 33 procent positief is over deze samenwerking. Zestig procent is juist negatief. Dat is een wezenlijk verschil met de vorige coalitie PVV-VVD-NSC-BBB, die rond dezelfde tijd in het formatieproces nog op 61 procent steun kon rekenen.

Alleen onder de eigen achterbannen is er nog net een meerderheid die het kabinet ziet zitten. Bij D66-stemmers is 70 procent positief, bij VVD-stemmers 51 procent en bij het CDA 56 procent. Daarbuiten is het beeld somber. Slechts een kwart van de panelleden vindt dat dit kabinet recht doet aan de verkiezingsuitslag, 70 procent vindt van niet. Ook voelt maar 27 procent zich goed of enigszins vertegenwoordigd door dit kabinet.

Daartegenover staat een grote groep die zich juist tekortgedaan voelt. In totaal zegt 51 procent zich ‘in de steek gelaten’ te voelen als dit kabinet er komt, en nog eens 22 procent die zich 'niet vertegenwoordigd, maar ook niet in de steek gelaten' voelt. Vooral aan de rechterkant is men teleurgesteld. Onder rechtse stemmers (van PVV, VVD, JA21, FVD, BBB en SGP) zegt bij elkaar 69 procent zich in de steek gelaten te voelen. Bij linkse stemmers ligt dat op 42 procent. Onder stemmers van coalitiepartij VVD is de onvrede groot: 54 procent van hen voelt zich niet vertegenwoordigd (22 procent) of zelfs in de steek gelaten (32 procent) bij de keuze voor dit minderheidskabinet.

Vertrouwen in vier jaar vrijwel weg

Ook het vertrouwen dat het kabinet het vier jaar volhoudt, is laag. Slechts 11 procent van de panelleden denkt dat een minderheidskabinet van D66, VVD en CDA de hele termijn blijft zitten. Bij het vorige kabinet dacht nog 28 procent dat het zou lukken, ook al viel dat kabinet binnen een jaar. Zelfs bij D66-stemmers is er weinig hoop: van hen verwacht slechts 28 procent dat een minderheidskabinet de volle periode zou standhouden.

Afgelopen vrijdag maakten D66, VVD en CDA bekend dat zij samen een minderheidskabinet willen vormen. Partijleiders Rob Jetten, Dilan Yeşilgöz en Henri Bontenbal spraken daarover op landgoed De Zwaluwenberg. De VVD had liever JA21 betrokken, maar Jetten ziet dat niet zitten. Eerder sloot de VVD zelf al GroenLinks-PvdA uit van samenwerking. De drie partijen zullen nu steun moeten zoeken bij andere partijen om plannen door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen.