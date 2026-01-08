Winter zat: meerderheid Nederlanders verlangt alweer naar de zomer(vakantie)

Het Nederlandse landschap kleurt al dagen wit. Dat zorgt voor mooie plaatjes en minstens net zoveel overlast. Toch kijkt meer dan de helft van de Nederlanders uit naar de zomer. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. 56 procent verlangt naar de zomer of zomervakantie door het huidige winterweer.

En waar kun je nu beter inspiratie opdoen voor een volgende bestemming dan op de Vakantiebeurs in Utrecht? Vanaf donderdag kunnen reislustige Nederlanders daar weer op jacht naar hun favoriete bestemming, om te avonturieren, te recreëren of juist te ontspannen.

Marleen Rompen, beursmanager van de Vakantiebeurs, merkt dan ook dat mensen in deze maand graag inspiratie opdoen voor de vakantie. "Je ziet dat mensen zin krijgen in vakantie. Buiten is het koud en je krijgt toch een beetje die 'january blues': ik wil ergens naartoe en weer de warmte opzoeken. Reisaanbieders merken in januari standaard dat mensen op zoek gaan naar vakantie-inspiratie. Dat zien wij op de Vakantiebeurs ook", zegt zij tegen Hart van Nederland.

'Lekker de warmte in'

Een vrouw op de beurs laat weten dat ze wel klaar is met het winterweer. Ze heeft haar vakantiebestemming al gevonden. "Ik heb een heerlijke vakantie geboekt. We gaan naar Afrika, dus we gaan lekker genieten."

Een andere vrouw denkt door alle sneeuw ook al aan een warmere bestemming. "Lekker die warmte in. Ik vind de sneeuw wel heel mooi, zolang ik er niet doorheen hoef. Ik kan niet wachten tot het voorjaar is."

Maar er zijn ook mensen die juist de sneeuw opzoeken. Zo gaat een koppel tijdens de volgende vakantie naar Lapland. "We gaan zeven dagen naar Lapland-Noord, boven de poolcirkel", vertelt de man. Zijn vrouw wilde graag naar de sneeuw. "Ik zei gisteren al: 'Moet het nou nog wel?' Maar we gaan toch. We gaan niet wéér naar Spanje", aldus de vrouw.