Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Winter zat: meerderheid Nederlanders verlangt alweer naar de zomer(vakantie)

Reizen

Vandaag, 20:43 - Update: 49 minuten geleden

Link gekopieerd

Het Nederlandse landschap kleurt al dagen wit. Dat zorgt voor mooie plaatjes en minstens net zoveel overlast. Toch kijkt meer dan de helft van de Nederlanders uit naar de zomer. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. 56 procent verlangt naar de zomer of zomervakantie door het huidige winterweer.

En waar kun je nu beter inspiratie opdoen voor een volgende bestemming dan op de Vakantiebeurs in Utrecht? Vanaf donderdag kunnen reislustige Nederlanders daar weer op jacht naar hun favoriete bestemming, om te avonturieren, te recreëren of juist te ontspannen.

Marleen Rompen, beursmanager van de Vakantiebeurs, merkt dan ook dat mensen in deze maand graag inspiratie opdoen voor de vakantie. "Je ziet dat mensen zin krijgen in vakantie. Buiten is het koud en je krijgt toch een beetje die 'january blues': ik wil ergens naartoe en weer de warmte opzoeken. Reisaanbieders merken in januari standaard dat mensen op zoek gaan naar vakantie-inspiratie. Dat zien wij op de Vakantiebeurs ook", zegt zij tegen Hart van Nederland.

Lees ook:

Relatietherapeut geeft tips voor zomervakantie overleven als gezin: 'Verwacht niet te veel'
Relatietherapeut geeft tips voor zomervakantie overleven als gezin: 'Verwacht niet te veel'

'Lekker de warmte in'

Een vrouw op de beurs laat weten dat ze wel klaar is met het winterweer. Ze heeft haar vakantiebestemming al gevonden. "Ik heb een heerlijke vakantie geboekt. We gaan naar Afrika, dus we gaan lekker genieten."

Een andere vrouw denkt door alle sneeuw ook al aan een warmere bestemming. "Lekker die warmte in. Ik vind de sneeuw wel heel mooi, zolang ik er niet doorheen hoef. Ik kan niet wachten tot het voorjaar is."

Maar er zijn ook mensen die juist de sneeuw opzoeken. Zo gaat een koppel tijdens de volgende vakantie naar Lapland. "We gaan zeven dagen naar Lapland-Noord, boven de poolcirkel", vertelt de man. Zijn vrouw wilde graag naar de sneeuw. "Ik zei gisteren al: 'Moet het nou nog wel?' Maar we gaan toch. We gaan niet wéér naar Spanje", aldus de vrouw.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Sneeuwstrijd barst los: na Staphorst wil Espelo hoogste sneeuwpop terug
Sneeuwstrijd barst los: na Staphorst wil Espelo hoogste sneeuwpop terug
Code oranje in deze vier regio's komende nacht vanwege gladheid
Code oranje in deze vier regio's komende nacht vanwege gladheid
KLM, TUI en Corendon schrappen vluchten na aanval op Venezuela
KLM, TUI en Corendon schrappen vluchten na aanval op Venezuela
Ruim 20.000 koffers gestrand op Schiphol na storing bagagesysteem
Ruim 20.000 koffers gestrand op Schiphol na storing bagagesysteem

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.