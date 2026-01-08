Volg Hart van Nederland
Code oranje in deze vier regio's komende nacht vanwege gladheid

Extreem weer

Vandaag, 10:30

In het noorden van Nederland gaat het in de nacht naar vrijdag langdurig sneeuwen. Door een stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Daarom geldt vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 12.00 uur code oranje in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden. Dat meldt het KNMI donderdag.

Volgens het KNMI kan er in deze provincies op veel plaatsen 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Lokaal is zelfs 10 tot 15 centimeter mogelijk. De combinatie van sneeuw en wind kan zorgen voor slecht zicht en ophopingen van sneeuw, vooral in open gebieden.

Gladheid en code geel in de rest van het land

Niet alleen in het noorden is het oppassen. In het hele land is het plaatselijk glad, vooral op binnenwegen. Wegen, fietspaden en stoepen kunnen glad zijn. Het KNMI waarschuwt dat het wegverkeer, maar ook fietsers en voetgangers hinder kunnen ondervinden.

In de loop van vrijdagmiddag en -avond kan het ook in de rest van Nederland gaan sneeuwen. Daar blijft code geel van kracht. Het gaat dan om enkele centimeters sneeuw, wat opnieuw kan zorgen voor gladheid en lastige omstandigheden op de weg.

Door ANP

