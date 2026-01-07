Volg Hart van Nederland
Sneeuw trekt weg, maar wegen vriezen op: 'Kan verraderlijk glad worden'

Weerbericht

Vandaag, 18:46

In het grootste deel van Nederland is woensdagavond code geel van kracht. Eerder op de dag gold bijna overal nog code oranje, maar doordat de sneeuwbuien naar het oosten zijn weggetrokken, heeft het KNMI de waarschuwing afgeschaald.

Alleen in het oosten en noordoosten van het land geldt nog code oranje. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar komen volgens het KNMI nog enkele stevige sneeuwbuien voor. In de rest van het land vallen ook nog buien, maar vanuit het westen gaat sneeuw steeds vaker over in regen. Code geel blijft daar gelden vanwege gladheid.

Volgens het KNMI begint heel Nederland donderdag met code geel. De eerder gevallen sneeuw zorgt vooral op binnenwegen voor plaatselijke gladheid. Doordat niet alle sneeuw direct verdwijnt, kunnen wegen en fietspaden verraderlijk glad blijven.

Natte wegen gaan bevriezen

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer in ieder geval tot donderdagochtend rekening moet houden met gladde wegen. Er wordt tot die tijd weinig nieuwe sneeuw verwacht, maar natte weggedeelten kunnen door vorst opvriezen. "Daardoor kan het verraderlijk glad worden", zegt een woordvoerster.

Overdag verwacht Rijkswaterstaat dat het donderdag redelijk rustig zal zijn op de weg. Toch blijft voorzichtigheid geboden, vooral in de ochtenduren. Later kan het winterweer opnieuw problemen geven.

Nieuwe sneeuwbuien trekken vrijdag over Nederland. Op veel plekken in het noorden van het land kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen en op sommige plaatsen 10 tot 15 centimeter, bovenop de sneeuw die er al ligt.

Door ANP

