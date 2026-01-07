Automobilist remt voor jongeren op slee, vrachtwagen botst achterop

Op de Paul Captijnlaan in Poeldijk heeft woensdagmiddag een kop-staartbotsing plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde toen een groep jongeren met een slee van een heuvel afgleed, vlak bij de weg. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De automobiliste schrok van de plotselinge beweging langs de weg en trapte hard op de rem. De vrachtwagen die achter haar reed, kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de auto.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Beide voertuigen liepen wel schade op. De weg was korte tijd deels gestremd om de situatie veilig af te handelen.

Handhaving en politie hebben de jongeren aangesproken op hun gedrag.