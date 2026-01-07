Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist remt voor jongeren op slee, vrachtwagen botst achterop

Ongeluk

Vandaag, 18:12

Link gekopieerd

Op de Paul Captijnlaan in Poeldijk heeft woensdagmiddag een kop-staartbotsing plaatsgevonden tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde toen een groep jongeren met een slee van een heuvel afgleed, vlak bij de weg. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De automobiliste schrok van de plotselinge beweging langs de weg en trapte hard op de rem. De vrachtwagen die achter haar reed, kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de auto.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Beide voertuigen liepen wel schade op. De weg was korte tijd deels gestremd om de situatie veilig af te handelen.

Handhaving en politie hebben de jongeren aangesproken op hun gedrag.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.