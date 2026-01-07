Nieuwe sneeuwbuien op komst: vrijdag mogelijk 15 centimeter in het noorden

Nieuwe sneeuwbuien trekken vrijdag over Nederland. Op veel plekken in het noorden van het land kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen en op sommige plaatsen 10 tot 15 centimeter, bovenop de sneeuw die er al ligt.

Bovendien komt de wind uit het oosten. Dat kan volgens het KNMI leiden tot sneeuwduinen. Ook is sneeuwjacht mogelijk, waarbij de wind de sneeuw voortjaagt. Dat is onprettig, en bovendien kan het zicht heel slecht worden.

De sneeuwbuien in het noorden beginnen in de nacht van donderdag op vrijdag. Voor de noordelijke provincies geldt dan vooralsnog code geel.