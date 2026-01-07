Sneeuw ontregelt bezorging: PostNL en DPD waarschuwen voor vertraging

Het winterse weer zorgt woensdag voor flinke verschillen in de snelheid waarmee post en pakketten worden bezorgd. Zowel PostNL als DPD laten weten dat sneeuw en gladde wegen het werk van bezorgers bemoeilijken, al verschilt de impact sterk per regio.

Bij PostNL zijn de regionale verschillen groter dan de afgelopen dagen, zegt een woordvoerder. "In sommige gebieden zijn wegen slecht begaanbaar of tijdelijk onbegaanbaar." Daardoor kan het voorkomen dat de bezorging later plaatsvindt dan mensen gewend zijn. PostNL houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, maar kan niet aangeven in welke regio's de problemen het grootst zijn. De bezorging van rouwpost en medische post krijgt daarbij altijd prioriteit, aldus het bedrijf.

Ook pakketbezorger DPD heeft te maken met hinder door het winterweer. Het bedrijf bekijkt de situatie per rit en beslist per route of er gereden wordt. Net als PostNL ziet DPD grote regionale verschillen. "In sommige gebieden kan een afhaalmoment verschuiven of, als het echt niet anders kan, vervallen", stelt een woordvoerder. "Veiligheid staat altijd voorop. Waar het verantwoord en bereikbaar is, bezorgen en halen we gewoon op."

Achterstanden niet meteen opgelost

DPD waarschuwt dat de opgelopen achterstand niet direct verdwenen is zodra de sneeuw weg is. Om dit in te halen zet de pakketbezorger extra maatregelen in, waaronder een extra bezorging op zondag en meer capaciteit door te schuiven met routes. Klanten worden ook gevraagd zelf een inschatting te maken. "Als het in de straat écht slecht is, dan kunnen wij daar ook niet veilig bezorgen."