Afval in meerdere gemeenten niet opgehaald door winterweer

Vandaag, 15:03

In meerdere gemeenten wordt woensdag geen afval opgehaald door de winterse weersomstandigheden. Onder meer in Den Haag en Amsterdam ligt de huis-aan-huisinzameling stil. Ook grofvuil en zwerfafval worden niet opgeruimd.

In Den Haag worden ook de afvalbakken op straat woensdag niet geleegd. In Amsterdam gebeurt dat soms, zegt de gemeente. De reinigers helpen daarnaast met gladheidsbestrijding. Ze strooien bijvoorbeeld bij bushaltes, op stoepen bij ziekenhuizen en op fietsroutes bij scholen. In Den Haag helpen chauffeurs van de Haagse Milieu Service ook om de wegen begaanbaar te houden.

'Bewaar uw afval tijdelijk thuis'

In beide steden zijn de recyclepunten en afvalstations dicht. Kerstbomen worden ook nog niet opgehaald; inwoners wordt gevraagd die nog even binnen te houden.

De gemeente Den Haag benadrukt dat in de ondergrondse restafvalcontainers nog voldoende ruimte zou moeten zijn voor restafval, papier, glas, PMD en GFT. "Veel van de containers in de stad zijn gisteren nog geleegd", aldus de gemeente. "Is de container vol? Zoek een andere container of bewaar uw afval tijdelijk thuis."

Afvalbedrijf GAD, dat opereert in Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, laat woensdag weten de rest van de week geen huishoudelijk afval op te halen. Ook de scheidingsstations blijven in ieder geval tot maandag dicht. In Roosendaal, Halderberge, Bergen op Zoom, Rucphen, Zundert, Steenbergen en Woensdrecht zijn meerdere huis-aan-huisroutes tot en met vrijdag geannuleerd, meldt afvalbedrijf Saver.

Door ANP

