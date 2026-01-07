Volg Hart van Nederland
Lege schappen door winterweer: supermarkten beloven snelle bevoorrading

Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn verwachten dat de bevoorrading van hun winkels in de loop van vandaag en donderdag weer op orde is. In verschillende filialen zijn schappen leeg. Door het winterse weer liep vooral de levering van versproducten, zoals groenten en fruit, vertraging op.

Zo waren bij Albert Heijn-filialen aan de Parkweg in Voorburg en aan de Harriët Freezerstraat in Amsterdam de versschappen grotendeels leeg. De winkel in Voorburg liet weten dat de schappen leger waren dan gewenst, "in verband met de weersomstandigheden".

Levering versproducten extra lastig

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat dit beeld op "sommige plekken" klopt. Volgens haar ziet de levering voor woensdag er "goed" uit. In de ochtend zijn veel leveringen hervat en in de loop van de dag worden de schappen weer gevuld, meldt Albert Heijn.

Ook Jumbo verwacht de versschappen snel weer aan te vullen, maar geeft aan dat er "voor sommige producten nog leveringsuitdagingen zijn doordat producten vertraagd worden aangeleverd". Volgens de supermarktketen is de levering van versproducten extra lastig, omdat er tijdens de feestdagen tekorten in de versketens zijn ontstaan. Voor de rest van de bevoorrading zegt Jumbo, op enkele vertragingen na, "geen problemen" te hebben gehad.

Boodschappen soms later bezorgd

De bezorgdiensten van beide supermarkten rijden voorlopig nog. Albert Heijn heeft in een "beperkt aantal gevallen" bestellingen geannuleerd, "omdat het niet verantwoord was om de weg op te gaan of omdat bezorging niet haalbaar was", zegt de woordvoerder. Jumbo laat weten dat onlineklanten rekening moeten houden met vertragingen. "Of we overal kunnen bezorgen, bij klanten en aan winkels, verschilt per situatie, regio en plaats."

Door ANP

