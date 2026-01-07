Sneeuwbuien trekken over het land, lokaal tot 10 centimeter

Vanuit het westen van het land trekt woensdagochtend een forse sneeuwzone over Nederland richting het oosten. Dat meldt het KNMI. Het gaat volgens het weerinstituut enkele uren sneeuwen. Aan de kust blijft naar verwachting 1 tot 3 centimeter liggen, maar verder landinwaarts kan dat oplopen tot 5 à 10 centimeter.

Het KNMI heeft vanwege het winterweer code oranje afgegeven. Die waarschuwing geldt in de meeste regio's tot in de loop van de middag. In Limburg en op de Waddeneilanden geldt code geel. De combinatie van sneeuw, gladheid en slecht zicht zorgt volgens het KNMI voor gevaarlijke omstandigheden op de weg.

Gladheid en slecht zicht zorgen voor hinder

Volgens het KNMI worden wegen, fietspaden en stoepen glad. Ook kan het zicht plaatselijk slecht zijn. "Wegen, fietspaden en stoepen worden glad. Ook kan het zicht soms slecht zijn. Verkeer, maar ook fietsers en voetgangers zullen hinder ondervinden", aldus het KNMI. Daarbij waait het stevig uit een zuid tot zuidwestelijke richting.

Woensdagmiddag blijft het nog sneeuwen, al wordt de neerslag wel wat buiiger. In het westen kan de sneeuw overgaan in natte sneeuw of regen. Aan zee draait de wind naar het westen en kan de temperatuur oplopen tot 4 à 5 graden. In het binnenland blijft het kwik rond het vriespunt hangen, waardoor de kans op gladheid groot blijft.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag vallen in de oostelijke helft van het land nog enkele buien met regen en in het uiterste oosten ook natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden en gladheid kan blijven voorkomen. Donderdag is het, op een enkele bui na, eerst enige tijd droog met wat zon. Later op de dag trekt vanuit het zuiden opnieuw een neerslaggebied over het land.