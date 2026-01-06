Sneeuw legt rijexamens stil, maar rijinstructeur Turan rijdt door: 'Juist nu oefenen'

Overal in Nederland trekken mensen massaal de straat op om te genieten van de winter en de sneeuwpret. Sneeuwbalgevechten, sneeuwpoppen en zelfs iglo’s komen voorbij. De auto laten we de afgelopen dagen staan, want sneeuw en gladheid kunnen voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Het is dan ook niet vreemd dat veel rijexamens en rijlessen de afgelopen dagen zijn geannuleerd. Tot grote teleurstelling van rij-instructeur Turan Koyuncu. Hij vindt het juist een goed idee om te rijden in de sneeuw en laat zijn lessen daarom ook doorgaan.

"Als een leerling zijn rijbewijs heeft gehaald en voor het eerst alleen in de sneeuw moet rijden, weten veel bestuurders niet hoe ze moeten handelen. Het is belangrijk om dat eerst zelf een keer te ervaren, zodat je weet hoe je op de sneeuw moet anticiperen", vertelt Turan. Vandaar dat hij groot voorstander is van rijlessen in de sneeuw. Je leert dan in een veilige, gecontroleerde setting hoe het is om te rijden onder winterse omstandigheden. Dat kan in de toekomst veel ongelukken voorkomen.

Ook leerling Max is blij met de mogelijkheid om les te volgen in ijzige omstandigheden: "Lessen in deze omstandigheden zijn erg handig voor de toekomst."

CBR cancelt rijexamens

Het CBR, dat alle rijexamens in Nederland afneemt, annuleerde dinsdag 2.200 praktijkexamens en liet er 1.000 doorgaan. Dat is een flinke tegenvaller voor veel aspirant-bestuurders, die nu nog even moeten wachten voordat ze het opnieuw mogen proberen. Het CBR belooft dat dit niet al te lang zal duren en dat het verplaatsen van examens uiteraard gratis is.

Woensdag kijkt het CBR opnieuw of rijexamens die dag door kunnen gaan. Dit kan lokaal sterk verschillen, laat het instituut weten.