Winterweer houdt aan: strooizout raakt op in meerdere gemeenten

Een tekort aan strooizout dreigt nu het winterweer Nederland in zijn greep houdt. Het strooizout wordt massaal gebruikt om de wegen begaanbaar te houden, maar in sommige gemeenten raken de voorraden op. Onder meer Leiderdorp, Heiloo en Bergen merken dat het strooizout begint te slinken. Dat betekent dat er strategischer moet worden gestrooid, bijvoorbeeld door alleen de belangrijkste wegen van zout te voorzien.

Niet alleen de wegen hebben te lijden onder de winterse omstandigheden, ook agenda’s worden steeds vaker getroffen door sneeuw en kou. In Tiel is dat bijvoorbeeld het geval: daar gaat woensdag een streep door het wijkfeest voor de winnaars van de Postcode Loterij. Inwoners krijgen nog wel te horen welk bedrag zij hebben gewonnen, maar de festiviteiten gaan uit veiligheidsoverwegingen niet door.

Daarnaast passen gemeentehuizen hun openingstijden aan. Daardoor kan het bijvoorbeeld langer duren voordat je een nieuw paspoort kunt aanvragen. Ook zullen de straten er de komende dagen niet alleen wit uitzien, maar mogelijk ook wat vuiler. Afval wordt minder vaak opgehaald en gemeenten laten kerstbomen langer op straat liggen. De gladheid speelt daarbij een rol, net als het feit dat medewerkers worden ingezet om wegen te strooien.

Schiphol

Ook op Schiphol blijft Vadertje Winter roet in het eten gooien. Daar is niet het strooizout maar een ander nodig goedje schaars aan het worden. D e vloeistof waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt op de luchthaven raakt namelijk op. Daarvoor waarschuwt KLM op haar website. De toelevering van de vloeistof uit Duitsland staat onder druk. "KLM doet er alles aan om de voorraad aangevuld te krijgen; zo gaat KLM de vloeistof zelf ophalen in Duitsland", aldus de maatschappij.