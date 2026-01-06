Vrijwel heel land onder code oranje door flink pak sneeuw en gladheid

Het KNMI waarschuwt voor flink winterweer en heeft voor vrijwel het hele land code oranje afgegeven. Vanaf woensdagochtend wordt veel sneeuw en gladheid verwacht. Alleen Limburg en de Waddeneilanden vallen buiten de zwaarste waarschuwing en houden code geel.

Code oranje gaat woensdagochtend om 06.00 uur in en geldt voorlopig tot 16.00 uur. Volgens het KNMI is er sprake van een grote kans op gevaarlijk weer, met mogelijk veel overlast en risico op schade of letsel.

De sneeuw trekt woensdagochtend vanuit het westen het land binnen en breidt zich snel uit richting het oosten. In een brede kuststrook blijft de sneeuw naar verwachting grotendeels nat en blijft de hoeveelheid beperkt. Landinwaarts kan dat anders zijn.

Tot 7 centimeter sneeuw

Op veel plekken wordt gerekend op 3 tot 5 centimeter sneeuw. Plaatselijk kan dat oplopen tot 5 à 7 centimeter. Daardoor kan het op wegen en fietspaden glad worden, vooral tijdens de ochtendspits.

Dinsdagavond is het in het noorden al raak met winterse buien. Daar kan plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Ook elders is het al glad door eerder gevallen sneeuw en doordat natte wegen kunnen bevriezen.

Woensdagmiddag wordt het vanuit het westen droger, maar winterse buien blijven mogelijk. De kans op gladheid houdt daardoor aan. In de gebieden waar code oranje afloopt, blijft code geel van kracht, meldt het KNMI.