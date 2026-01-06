Volg Hart van Nederland
Zorgen om sneeuw op bollendak: plein bij Utrecht Centraal tijdelijk dicht

Extreem weer

Vandaag, 12:16 - Update: 16 minuten geleden

Het plein onder het bollendak op Utrecht Centraal is afgesloten door de sneeuw die op het dak ligt. Volgens een boa van de NS kunnen de bollen bezwijken onder de druk van de sneeuw. "Er wordt nu onderzocht welke gevolgen er voor het dak zijn en of er maatregelen genomen moeten worden", schrijft de gemeente op X.

Het plein is altijd erg druk. Het verbindt het station met winkel-, kantoor- en wooncomplex Hoog Catharijne. Via het plein kan ook de grote fietsenstalling worden bereikt. Een van die twee toegangen is gesloten. Voetgangers worden op een andere route gewezen.

Ook de IKEA in Utrecht heeft last van de hoeveelheid sneeuw op het dak. De winkel is voor de tweede dag achtereen gesloten. Er zou niet direct gevaar zijn, maar winkel en restaurant blijven uit voorzorg dicht "om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

