Ook dinsdag problemen in het verkeer: op spoorwegen, autowegen en luchthavens

De ontregelingen in het verkeer door de winterse weersomstandigheden zijn nog niet achter de rug. Ook dinsdag worden problemen verwacht in het trein-, auto- en vliegverkeer wegens hevige sneeuwval, ijsvorming en gladheid. Reizigers worden aangespoord rekening te houden met vertragingen en annuleringen. Wegens de gladheid op de weg is extra voorzichtigheid geboden bij het rijden.

De NS liet maandag al weten dat er vandaag sprake zal zijn van een winterdienstregeling vanwege de aanhoudende winterse weersomstandigheden in het hele land. Dat houdt in: minder treinen, vaker overstappen en een langere reistijd. Ook is het in de treinen drukker dan normaal.

Ook de treinen van Arriva en Keolis rijden dinsdag op een aantal plekken een andere dienstregeling door het winterse weer, meldt ProRail. Op de noordelijke treinlijnen van Arriva wordt een uurdienstregeling gereden, behalve op de trajecten Groningen - Leeuwarden en Groningen - Winschoten. Daar rijdt twee keer per uur een trein.

Maandagavond was het een chaos op het spoor, zoals in Amsterdam:

0:46 Door het winterweer is het een chaos op het station van Amsterdam

Tussen Arnhem en Doetinchem rijden geen spitsritten. De kwartierdienstregeling gaat daar naar een halfuurdienstregeling. Op het traject Maastricht - Heerlen wordt niet gereden. Ook de spitstrein tussen Venray en Nijmegen rijdt niet. De treinen van Keolis op het traject Amersfoort - Ede-Wageningen rijden wel, alleen de zogenoemde korte ritten tussen Amersfoort en Barneveld-Zuid niet.

ProRail heeft extra sneeuw- en storingsploegen klaarstaan. Toch waarschuwt de spoorwegbeheerder voor hinder op het spoor. Reizigers krijgen het advies kort voor vertrek de reisplanner te checken.

Wederom vluchten geschrapt

Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt vandaag bijna driehonderd vluchten van en naar Schiphol als gevolg van het weer. "Dit aantal kan in de loop van dinsdag nog oplopen", laat een woordvoerster weten.

Luchthaven Schiphol laat ook weten dat er dinsdag "uit voorzorg" in totaal ongeveer 350 vluchten worden geannuleerd. "Ontzettend vervelend voor de reizigers die dit raakt. We adviseren reizigers de komende dagen de actuele vluchtinformatie goed te checken", zegt een woordvoerster van de luchthaven.

Wat moet je eigenlijk doen als je vlucht geannuleerd wordt?:

2:29 Hart van Nederland legt uit: Krijg je je geld terug als je vlucht geannuleerd wordt?

Maandag ging op Schiphol door de sneeuw minder dan de helft van het aantal vluchten door. Eigenlijk zouden er 1200 vertrekken en aankomsten zijn, maar daarvan werden er zevenhonderd geschrapt. Driehonderd daarvan waren KLM-vluchten.

De grote problemen op Schiphol komen volgens de luchthaven door een combinatie van factoren. Zo kost het tijd voordat de 'sneeuwvloot', bestaande uit zeventig voertuigen, de start- en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij heeft gemaakt. Aan het einde van de maandagmiddag gold dit voor de Kaag- en Zwanenburgbaan, zei een woordvoerder eerder op de dag.

'Verraderlijk glad' op de wegen

Mensen die zich dinsdag verplaatsen over de autowegen moeten rekening houden met "verraderlijke gladheid", waarschuwt Rijkswaterstaat. Het KNMI voorspelde maandag al dat de sneeuwval zou aanhouden gedurende de nacht en de ochtend. Doordat de temperatuur onder het vriespunt lag, hebben natte weggedeelten en sneeuwresten bovendien kunnen opvriezen.

Het is het hele weekend al glad:

0:50 Gladheid veroorzaakt meerdere verkeersongevallen in Nederland

De wegbeheerder laat weten alle strooiwagens en sneeuwschuivers die ze tot haar beschikking heeft in te zetten op de wegen: ruim 1200 in totaal. Om de gladheid te bestrijden, hebben tot dusver zo'n 1500 werknemers al 124.000 kilometer afgelegd met de machines, becijfert Rijkswaterstaat. Ondanks die inzet gebeurden maandag op veel plaatsen ongevallen door de gladheid.

Om ijsplakkaten van de weg te krijgen, heeft de wegbeheerder ook nog zogenoemde calamiteitenmachines tot zijn beschikking: de Lavastorm en de Firestorm. Die zijn de afgelopen dagen ook al herhaaldelijk ingezet, zoals maandag bij Utrecht.