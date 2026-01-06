Opnieuw problemen door winterweer: verkeer ontregelt en tentamens geschrapt

Ook dinsdag zijn er ongeregeldheden op de weg en het spoor door sneeuw en gladheid. Voor automobilisten is het wederom opletten geblazen. Er geldt in het hele land nog code geel voor de aanhoudende gladheid door sneeuw en ijzel. Hierdoor ondervinden (goederen)treinen hinder op het spoor, rijden er opnieuw in meerdere regio's geen bussen en zijn er dinsdagochtend meerdere ongelukken en vertragingen op de weg gemeld.

"Op veel trajecten kan je prima doorrijden, maar het kan ook verraderlijk glad zijn op de weg. Op verschillende plekken in het land zien we ongevallen die het gevolg zijn van de gladheid. Houd hier rekening mee wanneer je vandaag de weg op gaat", plaatst Rijkswaterstaat op X.

Files

Zo zijn er rond Utrecht meerdere problemen door het winterweer, zoals op de A12 tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oudenrijn. Een geschaarde vrachtwagen leidt daar tot file. De problemen gaan nog tot in de middag duren. Ook op de A58 bij Roosendaal is er file. Door de sneeuwval rijdt het verkeer daar langzaam.

In totaal stond er rond 08.00 uur zo'n 500 kilometer file. Maandag was dat rond hetzelfde tijdstip zo'n 900 kilometer. Of er meer mensen thuiswerken vanwege het weer en het daardoor mogelijk ook minder druk is, is volgens een ANWB-woordvoerder moeilijk te zeggen. "Maar ik kan het me voorstellen."

Hinder op het spoor

Op Utrecht Centraal was het dinsdagochtend rond 07.00 uur nog rustig. Op het station, een van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland, zijn enkele tientallen mensen. Door een combinatie van een IT-storing bij NS en wisselstoringen als gevolg van het winterweer rijden dinsdagochtend tot 10.00 uur in heel Nederland geen NS-treinen. " Vanaf ongeveer 10 uur zal de winterdienstregeling gestart worden, behalve in de regio Amsterdam waar door wisselstoringen bijna geen treinverkeer mogelijk is", aldus NS op de website.

Op het traject tussen Zutphen en Apeldoorn rijden treinen met vertraging als gevolg van het winterweer. De regionale vervoerder Arriva kan daar minder vaak rijden door bevroren wissels op het traject, meldt een woordvoerder van het vervoerbedrijf. Spoorbeheerder ProRail voert herstelwerkzaamheden uit. Het is onduidelijk hoe lang de treinvertragingen duren.

Ook goederentreinen ondervinden in heel Nederland ernstige hinder van de winterse weersomstandigheden. Zo kampt goederenvervoerder DB Cargo met vertraging en uitvallende treinen, meldt een woordvoerder. De grensovergangen met België en Duitsland zijn wel open voor treinverkeer, evenals de Betuweroute en de Havenspoorlijn.

Opnieuw geen bussen

Daarnaast rijden er op meerdere plekken in het land geen bussen in verband met het weer. Zo ligt in de provincie Utrecht het busvervoer tot zeker 10.00 uur stil. "Als het later op de ochtend wel veilig is, starten we de dienstregeling alsnog op", meldt U-OV, dat het openbaar vervoer in die regio verzorgt.

Bussen van de Rotterdamse vervoerder RET rijden dinsdag tijdens de ochtendspits niet. "Dit besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen vanwege sneeuw en gladheid", aldus de vervoerder. Trams en metro's rijden wel, maar reizigers moeten rekening houden met vertraging.

In de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee rijden tot zeker 10:00 uur geen Connexxion-bussen. Dit is te zien op de website van het vervoersbedrijf, dat onderdeel is van Transdev Nederland.

Geen onderwijs of tentamens

Door de problemen met het openbaar vervoer krijgen studenten van de Universiteit van Utrecht dinsdag geen onderwijs op locatie. Ook zijn de tentamens geschrapt. Maandag ging het onderwijs aan de UU ook deels niet door vanwege het weer.

"Normaal gesproken gaan onderwijs en tentamens gewoon door bij code geel", legt rector magnificus van de UU Wilco Hazeleger uit. Veel studenten en medewerkers zijn echter afhankelijk van het openbaar vervoer om naar de universiteit te komen. "Om medewerkers en studenten rust en duidelijkheid te geven, hebben we besloten dat er de gehele dag geen onderwijs op locatie plaatsvindt, en ook tentamens vervallen." Ook is een aantal panden van de universiteit dinsdag gesloten.

Praktijkexamens uitgesteld

Veel geplande praktijkexamens voor de auto gaan dinsdag niet door vanwege sneeuw en gladheid. Dinsdagochtend zijn er in ieder geval praktijkexamens uitgesteld in Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Friesland, meldt een woordvoerder van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Eerder werd al bekend dat examens voor de motor en bromfiets worden uitgesteld.

"Als het code oranje wordt, mogen kandidaten kosteloos hun examen verplaatsen," aldus de woordvoerder. Zolang het code geel blijft, kan verplaatsen alleen tegen betaling.

Geschrapte vluchten

Door het aanhoudende winterweer is er beperkt vliegverkeer van en naar Schiphol. Maandag liet de luchthaven al weten dat er dinsdag "uit voorzorg" in totaal ongeveer 350 vluchten zullen worden geannuleerd. KLM schrapt er bijna driehonderd van en naar Schiphol. "Dit aantal kan in de loop van dinsdag nog oplopen", laat een woordvoerster weten. Maandag werden al ongeveer driehonderd KLM-vluchten geannuleerd.

De grote problemen op Schiphol komen volgens de luchthaven door een combinatie van factoren. Zo kost het tijd voordat de 'sneeuwvloot', bestaande uit zeventig voertuigen, de start- en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij heeft gemaakt. Aan het einde van de maandagmiddag gold dit voor de Kaag- en Zwanenburgbaan, zei een woordvoerder eerder op de dag.