Dinsdag blijft dertien procent van de scholen (gedeeltelijk) dicht om weer

Extreem weer

Vandaag, 20:59

Eén op de acht scholen zal dinsdag werken met een aangepast rooster of helemaal geen lessen voorzien. Dat blijkt uit een flitspeiling van Ouders & Onderwijs onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Ruim zeventig procent van de scholen blijft naar verwachting wel gewoon open, zonder aangepast lesrooster. De reacties van ouders op het besluit van de scholen om de lessen af te zeggen, of juist door te laten gaan, lopen uiteen.

Uit de peiling blijkt dat 4,3 procent van de scholen dinsdag helemaal dicht blijft. 8,3 procent gaat werken met een gedeeltelijke sluiting of een aangepast lesrooster. Maandag werden er ook al maatregelen getroffen. Zes procent van de scholen bleef die dag gesloten en 9,2 procent hanteerde een aangepast lesrooster. Het gros van de scholen kiest er echter voor geen extra maatregelen te treffen: zo'n 70,5 procent verwacht hun leerlingen morgen gewoon in de schoolbanken te zien.

Snel duidelijkheid

De reacties onder de ouders over het sluiten van de scholen zijn wisselend. Sommige van hen zijn van mening dat er te snel wordt gekozen voor sluiting of aanpassing van het rooster, meldt Ouders & Onderwijs. Andere ouders pleiten dat het onverantwoord is om kinderen naar school te laten gaan terwijl er onveilige verkeerssituaties zijn. Ouders zijn het in ieder geval met elkaar eens dat de scholen tijdig moeten besluiten wat ze gaan doen, zodat zij voldoende tijd hebben om een oplossing te regelen. In sommige gevallen kwam het bericht van de sluiting namelijk pas toen het kind al onderweg was naar school.

Door Redactie Hart van Nederland

