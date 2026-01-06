KLM: vloeistof voor ijsvrij maken vliegtuigen Schiphol raakt op

De vloeistof waarmee vliegtuigen op Schiphol ijsvrij worden gemaakt, raakt op te midden van de winterse omstandigheden. Daarvoor waarschuwt KLM op haar website. De toelevering van de vloeistof uit Duitsland staat volgens de luchtvaartmaatschappij onder druk.

"KLM doet er alles aan om de voorraad aangevuld te krijgen; zo gaat KLM de vloeistof zelf ophalen in Duitsland", aldus de maatschappij.

Duizenden liters

Sinds het winterse weer vrijdag begon, wordt de zogenaamde de-icing vloeistof, een mengsel van warm water en glycol, gebruikt om vliegtuigen ijsvrij te maken. KLM is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de meeste vliegtuigen op Schiphol. De afgelopen dagen heeft de luchtvaartmaatschappij hiervoor 85.000 liter gebruikt.

Volgens KLM kan de Duitse leverancier "op dit moment geen zekerheid bieden over aanvulling van de vloeistof". Dit zou komen door de weersomstandigheden in de rest van Europa.