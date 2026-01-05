Winterweer ontregelt verkeer: problemen op weg, spoor en in de lucht

De winterse neerslag zorgt voor vertragingen en hinder voor reizigers in Nederland. Zo rijden veel bussen niet, waaronder die van Qbuzz in Friesland en U-OV in Utrecht. Daarnaast waarschuwt NS voor hinder op het spoor door het winterse weer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om in regio Utrecht niet de weg op te gaan.

"We zien de snelwegen rondom Utrecht vastlopen", aldus Rijkswaterstaat. "Er trekken nu sneeuwbuien over en daardoor zijn de wegen slecht begaanbaar en zullen de files verder toenemen." Er geldt code oranje in onder meer Utrecht. Daarom is er maandag tot 13.00 uur geen onderwijs op de Universiteit van Utrecht. Medewerkers hebben het advies gekregen om zoveel mogelijk thuis te werken.

Ook elders in het land leiden sneeuw en gladheid tot hinder op de weg. Op meerdere plekken zijn ongelukken gebeurd, onder meer op de A27 bij Nieuwegein.

Hinder op het spoor

Daarnaast zullen treinreizigers ook hinder merken op het spoor door het winterse weer en de wisselstoringen. Zo is er onder meer vertraging tussen Harderwijk en Zwolle en Heerhugowaard en Schagen. Ook rijden er op diverse plekken minder treinen, zo rijden er minder sprinters tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist.

Vluchten geannuleerd

Op Schiphol zijn maandag al zo'n 450 vluchten geannuleerd in verband met de sneeuwval. De verwachting is dat er nog meer annuleringen bijkomen, laat Schiphol maandagochtend weten. Dat is een veel groter aantal dan zondag bleek. KLM liet zondag al weten maandag zeker 124 vluchten te schrappen.

Volgens regionale omroep Rijnmond moeten reizigers die vanaf Rotterdam The Hague Aiport vliegen, rekening houden met vertraging. Zo is de vlucht naar Tenerife al gecanceld. Op de website is te zien dat diverse vluchten in de ochtend vanaf dit vliegveld vertraging hebben gehad.