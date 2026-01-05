Volg Hart van Nederland
NS hanteert dinsdag winterdienstregeling: minder treinen en meer reistijd

NS hanteert dinsdag winterdienstregeling: minder treinen en meer reistijd

Reizen

Vandaag, 16:05

NS laat weten dat er dinsdag sprake zal zijn van een winterdienstregeling vanwege de aanhoudende winterse weersomstandigheden in het hele land. Op een aantal trajecten zullen er dus minder treinen rijden. Sommige reizigers moeten daardoor vaker overstappen of zijn langer onderweg. Ook kunnen treinen drukker zijn dan reizigers gewend zijn, meldt NS.

Er zijn al de hele dag ontregelingen in het treinverkeer van de NS, zo ook in de regio Amsterdam en bij Schiphol. Vanaf 17.00 uur worden verspreid over het land opnieuw flinke sneeuwbuien verwacht. De NS adviseert mensen ruim voor de avondspits te reizen als dat mogelijk is. 

Behalve rond Amsterdam en Schiphol leidt het weer maandag ook elders in het land tot hinder. Zo rijden er van en naar Lelystad geen treinen. Volgens ProRail zijn vooral in de Randstad en het noorden van het land wissels verstoord.

Maandag werd voor bijna heel het land code oranje afgegeven, wegens gladheid en hevige sneeuwval:

Code oranje van kracht in bijna heel Nederland
Code oranje van kracht in bijna heel Nederland

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

