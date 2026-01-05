Volg Hart van Nederland
Winter houdt Nederland in zijn greep: gladheid en nóg meer sneeuw

Vandaag, 07:34 - Update: 54 minuten geleden

Het eerste weekend van het nieuwe jaar is volop winters verlopen en ook de eerste werkweek begint in meerdere provincies met een code oranje vanwege gladheid. Voorlopig houdt het winterse weer nog wel even aan.

Ook maandag blijft het dus oppassen, zeker tijdens de eerste ochtendspits van het jaar, voor gladheid door bevriezing of door sneeuw. Na een nacht met lichte tot lokaal matige vorst trekken ook in de ochtend weer nieuwe winterse buien vanaf zee het land binnen. Er waait nog een stevige westelijke wind aan zee, waarmee zachte dooilucht de kustregio’s wordt binnen geblazen.

Verder zien we overdag regelmatig de zon en valt er in de middag nog slechts een plaatselijke sneeuwbui bij temperaturen die maar net boven het vriespunt uitkomen. Maandagavond wordt het op de meeste plaatsen droog, klaart het breed op en koelt het flink af, met in het binnenland matige vorst tot lokaal -8 graden. Ook kan er in het zuidoosten plaatselijk mist ontstaan.

Meer sneeuw

Na een ijskoude start van de dinsdag, met lokaal nog een sneeuwbui, verloopt deze op de meeste plaatsen ook zonnig en komt de temperatuur maar eventjes rond het vriespunt uit. In de avond en nacht naar woensdag gaat het op grote schaal sneeuwen.

Zo kwakkelt de winter tot en met het weekend nog even door, met ’s nachts vorst en overdag iets boven nul en perioden met regen, sneeuw en gladheid. Pas na het weekend lijkt de dooi door te zetten.

Door Dennis Wilt

