Code oranje in meerdere provincies om gladheid

In meerdere provincies geldt maandagochtend tot 12.00 uur code oranje, meldt het KNMI. Tijdens de ochtendspits kan hier plaatselijk 3 tot 5 centimeter of meer sneeuw vallen. Mogelijk kan code oranje later in de ochtend ook voor andere provincies gaan gelden.

Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe. In de rest van Nederland geldt code geel om gladheid door sneeuw en bevriezing van natte wegen. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan.

Meerdere ongelukken

In de nacht van zondag op maandag gebeurden al meerdere ongelukken. Op de A27 bij Nieuwegein is de weg maandagochtend vroeg volgens de ANWB dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat waarschuwde zondagavond de weg niet op te gaan, tenzij strikt noodzakelijk, omdat het "spekglad" was op de wegen rond Utrecht.

Op de A2 stonden zondagavond vijf vrachtwagens en een lijnbus stil vanwege de gladheid. In de loop van de nacht werd de weg weer vrijgegeven.

De website 112Harderwijk meldde dat een vrachtwagenchauffeur rond 00.40 uur de controle over het stuur verloor door gladheid op de Flevoweg, ter hoogte van Ermelo. De vrachtwagen slipte en raakte daarbij een personenauto.

In Arnemuiden belandde een auto in het water, meldde Hulpverlening & Veiligheid in Zeeland. Vermoedelijk speelde gladheid een rol. Hulpdiensten kwamen ter plekke, maar de bestuurder had de auto al achtergelaten.