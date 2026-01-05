Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code oranje in meerdere provincies om gladheid

Extreem weer

Vandaag, 06:05 - Update: 54 minuten geleden

Link gekopieerd

In meerdere provincies geldt maandagochtend tot 12.00 uur code oranje, meldt het KNMI. Tijdens de ochtendspits kan hier plaatselijk 3 tot 5 centimeter of meer sneeuw vallen. Mogelijk kan code oranje later in de ochtend ook voor andere provincies gaan gelden.

Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe. In de rest van Nederland geldt code geel om gladheid door sneeuw en bevriezing van natte wegen. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan.

Meerdere ongelukken

In de nacht van zondag op maandag gebeurden al meerdere ongelukken. Op de A27 bij Nieuwegein is de weg maandagochtend vroeg volgens de ANWB dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat waarschuwde zondagavond de weg niet op te gaan, tenzij strikt noodzakelijk, omdat het "spekglad" was op de wegen rond Utrecht.

Op de A2 stonden zondagavond vijf vrachtwagens en een lijnbus stil vanwege de gladheid. In de loop van de nacht werd de weg weer vrijgegeven.

De website 112Harderwijk meldde dat een vrachtwagenchauffeur rond 00.40 uur de controle over het stuur verloor door gladheid op de Flevoweg, ter hoogte van Ermelo. De vrachtwagen slipte en raakte daarbij een personenauto.

In Arnemuiden belandde een auto in het water, meldde Hulpverlening & Veiligheid in Zeeland. Vermoedelijk speelde gladheid een rol. Hulpdiensten kwamen ter plekke, maar de bestuurder had de auto al achtergelaten.

Lees ook

Praktijkexamens brommer en motor maandag uitgesteld om winterweer
Praktijkexamens brommer en motor maandag uitgesteld om winterweer
ZIEN: ijsberen slopen een sneeuwpop
ZIEN: ijsberen slopen een sneeuwpop
KLM schrapt maandag ook meer dan honderd vluchten door winterweer
KLM schrapt maandag ook meer dan honderd vluchten door winterweer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.