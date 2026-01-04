KLM schrapt maandag ook meer dan honderd vluchten door winterweer

Omdat code geel geldt tot en met dinsdagochtend en het winterweer aanhoudt, heeft KLM besloten om vooraf vluchten voor maandag te annuleren. Het gaat om 124 vluchten, voornamelijk naar Europese bestemmingen zoals Zürich, Edinburgh en Milaan.

De vluchten worden vooraf geannuleerd om reizigers duidelijkheid te geven, zodat zij tijdig weten waar zij aan toe zijn. Sinds vrijdag annuleert de luchtvaartmaatschappij al vluchten. Toen ging het om 295 vluchten. In de loop van de dag, ook op zaterdag, kwamen daar nog enkele annuleringen bij.

Al 400 vluchten geannuleerd

Op zondag zijn op luchthaven Schiphol al 400 vluchten geannuleerd. Door de sneeuw is er minder baancapaciteit beschikbaar en moeten vliegtuigen voor vertrek worden ontdooid, wat extra tijd kost. De annuleringen zorgen ook voor drukte bij de balies voor het omboeken van vluchten.