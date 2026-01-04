Volg Hart van Nederland
Winterweer zorgt voor uitval van treinen, bussen en vluchten

Verkeer

Vandaag, 10:19 - Update: 3 uur geleden

Het winterse weer van zaterdag heeft zich herhaald, net als de bijbehorende problemen. Zo is het glad op de weg, zijn er vertragingen en storingen op het spoor en zijn op Schiphol honderden vluchten geannuleerd door sneeuw en gladheid. Ook rijden er geen bussen in Noord-Brabant.

Net als zaterdagochtend zijn er in de loop van zondagochtend opnieuw problemen ontstaan op het spoor. Wissels lopen vast, wat leidt tot verstoringen, vooral in het zuiden van het land. ProRail probeert de wissels te verwarmen om te voorkomen dat ze bevriezen.

Ook rijden er in Noord-Brabant geen bussen, in elk geval tot 12.00 uur. Busvervoerders Arriva en Hermes vinden het niet verantwoord om te rijden en houden de situatie in de gaten. In Utrecht heeft vervoerder Transdev de dienstregeling aangepast: bussen rijden wel, maar de langere varianten niet. Reizigers moeten desondanks rekening houden met uitval en vertraging.

400 vluchten geannuleerd

Schiphol heeft zondag 400 vluchten geannuleerd. Dat aantal kan in de loop van de dag nog verder oplopen, laat een woordvoerder van de luchthaven weten. Door de sneeuw is er minder baancapaciteit beschikbaar en moeten vliegtuigen voor vertrek worden ontdooid, wat extra tijd kost. De annuleringen zorgen ook voor drukte bij de balies voor het omboeken van vluchten.

De sneeuwbuien nemen in de loop van de dag naar verwachting af. ProRail en Schiphol hopen dat later op de dag meer treinen kunnen rijden en meer vluchten kunnen vertrekken.

Door ANP

