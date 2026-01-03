Volg Hart van Nederland
Opnieuw honderden vluchten vanaf Schiphol geannuleerd

Extreem weer

Vandaag, 20:41

KLM schrapt zondag honderden vluchten op luchthaven Schiphol vanwege het winterse weer. Ook op vrijdag en zaterdag was er grote uitval van vluchten op de luchthaven en waren er ook veel vertragingen.

Volgens KLM gaat het om 295 geannuleerde vluchten op zondag. Op vrijdag annuleerde KLM al 114 vluchten voor zaterdag en daar kwamen er op zaterdag zelf nog eens 73 bovenop.

Een woordvoerder van Schiphol laat ook weten hetzelfde beeld voor zondag te verwachten als op zaterdag en vrijdag met grote uitval van vluchten en veel vertragingen, zoals je kan zien in bovenstaande video.

Sneeuwbuien

Schiphol heeft te maken met hinder door sneeuwbuien, het ijsvrij maken van vliegtuigen en de ongunstige windrichting. Daardoor is er minder baancapaciteit.

KLM adviseert klanten de actuele vluchtinformatie te blijven volgen en zegt druk bezig te zijn met het omboeken van passagiers op de eerstvolgende vlucht met beschikbare ruimte. De maatschappij houdt er rekening mee dat deze weersomstandigheden nog langer aanhouden en dat meer annuleringen zullen volgen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

