Honderden annuleringen op Schiphol door winterweer: 'Van 14 naar 60 uur reistijd'

Op Schiphol is het vrijdag chaos door het winterse weer. Honderden vluchten zijn geannuleerd en nog veel meer vertraagd. Vooral reizigers merken daar de gevolgen van. In de vertrekhal staan meerdere mensen die urenlang vastzitten of hun plannen volledig in het water zien vallen.

Een man die op weg was naar het Noorse Tromsø via Kopenhagen ziet zijn reis flink uitlopen. "De vlucht naar Kopenhagen is afgelast, dus nu gaan we morgen pas. Het was een reis van 14 uur, nu doen we er 60 uur over. Zondagavond rond middernacht zijn we er." Toch blijft hij nuchter: "Het weer hebben we niet in de hand. We hadden er een beetje rekening mee gehouden, maar het is toch jammer."

'Het is wat het is' reiziger

Ook reizigers die in Gran Canaria van de zon wilden gaan genieten, worden hard geraakt door het winterse weer. Een man vertelt dat zijn vlucht op het laatste moment werd geschrapt. "Een uur van tevoren was hij gecanceld. Nu staan er hele lange rijen en ik weet niet waar ik heen moet."

Een andere vrouw wilde diezelfde kant op. "Je houdt er wel rekening mee. We waren net door de douane en toen kregen we het berichtje. Het is wat het is."

Andere reizigers besluiten het helemaal anders aan te pakken. Een man die samen met zijn zoon onderweg is naar Engeland voor een voetbalwedstrijd zegt: "We zitten al twee uurtjes te wachten. Er is vandaag geen vliegtuig meer beschikbaar. Morgen is er nog één, maar die zit waarschijnlijk vol. We pakken nu de auto en de boot. We komen er sowieso wel."

Aantal annuleringen loopt op

Schiphol meldt dat het aantal annuleringen en vertragingen vrijdag steeds verder is opgelopen. Waar het in de ochtend nog om tientallen vluchten ging, werden in de loop van de middag honderden vluchten geraakt. "Het is moeilijk een precies getal te noemen, maar het gaat om honderden vertragingen en honderden annuleringen", zegt een woordvoerster van de luchthaven.

Volgens Schiphol speelt een combinatie van winterweer en een ongunstige windrichting een rol. Daardoor is er minder baancapaciteit. Ook het ijsvrij maken van vliegtuigen zorgt voor extra vertraging.

Vertraging en annuleringen dit weekend

Vooral KLM schrapt veel vluchten, maar ook maatschappijen als easyJet en Lufthansa hebben vluchten geannuleerd. De problemen lijken ook dit weekend aan te houden. Een woordvoerder van Schiphol laat aan Hart van Nederland weten dat ook zaterdag 'honderden vluchten' geannuleerd worden.

Het KNMI heeft tot en met zondagochtend code geel afgekondigd voor nagenoeg het hele land vanwege de verwachte sneeuw en de bevriezing van natte wegen.