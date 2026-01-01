Volg Hart van Nederland
Sneeuw en weinig verkeer zorgen voor gladde wegen: 'Pas je rijstijl aan'

Vandaag, 19:25

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat de weersomstandigheden op veel plekken voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen de komende dagen. Ook al wordt er gestrooid.

Rijkswaterstaat geeft aan dat in de loop van de avond en nacht (natte) sneeuw wordt verwacht en dat het winterse weer de komende dagen aanhoudt. De organisatie verwacht weliswaar geen drukte op de weg, maar daardoor is de kans op gladheid wel groter. "Het zout op de weg wordt namelijk minder goed ingereden", laat ze weten. "Weggebruikers worden geadviseerd hun rijstijl aan te passen en voldoende afstand te houden."

De afgelopen dagen is het vaker glad geweest op de weg. Zo gebeurden er in de ochtend van oudejaarsdag en afgelopen zaterdag diverse ongevallen.

Het KNMI meldt dat in de nacht naar vrijdag in het midden en oosten van het land rekening moet worden gehouden met gladheid door winterse buien. Vanaf vrijdag is code geel in heel het land van kracht door sneeuw en gladheid.

Door ANP

