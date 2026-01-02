Volg Hart van Nederland
Tot 10 centimeter sneeuw verwacht: KNMI verlengt code geel tot zondag

Extreem weer

Vandaag, 13:47 - Update: 2 uur geleden

Het KNMI meldt dat in de komende nacht en op zaterdag zwaardere sneeuwbuien op sommige plekken kunnen zorgen voor een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter. Op meerdere plaatsen kan 3 tot 5 centimeter sneeuw blijven liggen. Het weerinstituut heeft waarschuwingscode geel verlengd tot zondag 11.00 uur.

Eerder gold de waarschuwing nog tot zaterdagavond, maar het KNMI verwacht nu dat de winterse omstandigheden het hele weekend aanhouden. Op wegen kan 1 tot 3 centimeter sneeuw terechtkomen. Daarnaast kan het bevriezen van natte wegen voor gladheid zorgen.

Groter risico op gladheid

Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met die gladheid. Omdat er door de kerstvakantie minder verkeer op de snelwegen rijdt, wordt het strooizout minder goed ingereden en is het risico op gladheid dus groter.

De waarschuwing geldt voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden.

In de video bovenaan zie je hoe Nederland vrijdag wit kleurde.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

