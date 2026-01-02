Meerdere ongelukken door gladheid: dode in Rotterdam na botsing tegen pilaar

Sneeuw en temperaturen rond het vriespunt zorgen vrijdagochtend voor gladde wegen. Afgelopen nacht zijn op meerdere plekken in het land ongelukken gebeurd. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt nog zeker tot zaterdag. Het gaat niet om grote incidenten meldt de ANWB op de vrijdagochtend.

In het westen kan het lokaal glad zijn op de weg door een hagelbui, aldus de ANWB. Op de A73 tussen Venray en Venlo blijft sneeuw liggen op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder al voor gevaarlijke situaties. Strooizout wordt minder goed ingereden, omdat het vrijdagochtend niet druk is op de weg.

Botsing op pilaar

In Rotterdam botste rond 02.00 uur een automobilist op een pilaar van een brug. De 22-jarige bestuurder is daarbij om het leven gekomen. Mogelijk speelde gladheid een grote rol bij het ongeluk. Vlak voor de plek van de botsing zit een flauwe bocht, waar de weg glad kan zijn geweest door sneeuw en kou.

Op de A28 belandde een auto even voor 01.00 uur op zijn kop in de berm bij Houten, meldt RTV Utrecht. Rond 02.30 uur raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt na de afrit Zeist, aldus de omroep. Bij de N279 in Helmond gleed een auto van de weg. Dit is waarschijnlijk gebeurd door gladheid, volgens Omroep Brabant.

Auto draait om paal in Deventer

Ook in Deventer ging het mis. Daar crashte donderdagavond een auto zijwaarts tegen een paal met verkeersborden. De auto kwam uit een tunnel, raakte in een slip en draaide vervolgens 180 graden om de paal heen. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat het ongeluk is ontstaan door het besneeuwde wegdek in combinatie met zomerbanden.